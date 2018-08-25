难民问题争执加剧 欧盟警告意大利或面临“严厉制裁”

（早报讯） 欧盟与意大利在难民问题上的争执24日加剧，不仅相关会议无果而终，欧盟更警告意大利如果以难民问题为由拒绝缴纳“会费”，或将面临欧盟“严厉制裁”。

欧盟24日在布鲁塞尔总部召开难民问题非正式会议，引发本轮争执的难民滞留事件旋即成为焦点。8月中旬，意大利一艘海警巡逻船救起177名难民，其后意大利政府坚持只有其他欧盟成员国同意接收，难民才能在意大利“上岸”。目前这些难民仍在巡逻船上滞留。

据多家媒体援引知情人士的话说，在难民问题会议上，意大利一直要求欧盟尽快解决此事，但由于双方分歧过大，会议甚至连联合公报都未达成共识。

不仅如此，现任意大利副总理兼经济发展与劳工部长迪马约23日公开表示，如果难民滞留事件久拖不决，意大利将拿欧盟预算“开刀”，拒绝缴纳欧盟按成员国国民收入比例收取的“会费”。

24日晚些时候，在难民问题会议确定无果而终后，欧盟委员会预算委员厄廷格针对迪马约的言论发出连串反击。他在推特发文称，如果意大利拒绝向欧盟预算出资，公然违背成员国职责，或将面临欧盟“严厉制裁”。

厄廷格还说，欧盟是“法治共同体”，成员国必须遵守规则、履行义务、展开合作。

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