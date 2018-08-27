马哈迪：马来西亚将留在CPTPP

（早报讯）马来西亚首相马哈迪说，马来西亚将继续留在“跨太平洋伙伴全面进展协定”（CPTPP）。这是马哈迪今年上台后，首次宣布马来西亚对CPTPP的立场。

马哈迪上周接受泰国媒体访问时谈到他对CPTPP的立场。他说：“前政府已经签署并成为会员国。我们不能出尔反尔而丧失信用。所以我们将继续留在CPTPP。”

马来西亚政府消息告诉《星报》，马哈迪的宣布是马来西亚对CPTPP备受瞩目的承诺，这将让希盟政府的贸易政策更明确。

消息表示，相关官员几周来已经向马哈迪及其内阁做了好几次汇报，但当局一直没有表明立场。据了解，一些部长支持这项自由贸易协定，但有些部长的立场则有所保留。马来西亚虽已签署CPTPP，但内阁与国会尚未批准。根据规定，内阁讨论并同意接受CPTPP后，还必须将它提呈国会批准。

美国等12国经过五年磋商，终于在2016年2月达成TPP初步协定。美国总统特朗普去年初上台后就宣布退出TPP，让其他11国阵脚大乱。这11个国家经多轮谈商后，今年3月8日在智利圣地亚哥同意继续推进TPP，并将TPP改名为“跨太平洋伙伴全面进展协定”（CPTPP）。CPTPP也称为“瘦身版TPP”，它保留TPP超过95%内容。

目前已经批准CPTPP的根据有新加坡、墨西哥与日本。澳大利亚与智利已经表明将在今年内批准。马哈迪今年6月曾呼吁各方“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP），因为相关条件对马来西亚这类小型经济体十分不利。

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