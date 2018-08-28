麦凯恩“遗言”批评特朗普 白宫高挂国旗再度下半旗

（早报讯）上周六逝世的美国资深参议员麦凯恩，生前曾写下一封“遗言”，并在周一（27日）由他参选总统时的竞选经理读出，当中他再次针对现任总统特朗普，批评在他治下美国充满“部落式竞争”，呼吁美国人不要为目前的困难气馁。

另一方面，特朗普对麦凯恩逝世的态度为人诟病后，周一下午决定将上午已挂置顶的国旗再度下半旗。

东网报道，麦凯恩透过这封公开信，最后一次不点名狠批特朗普：“当我们把爱国主义和部落式的竞争混淆，并在全球每个角落播下愤怒、憎恨和暴力的种子时，我们削弱了自己的伟大。”

最后他以特朗普的“令美国再次伟大”口号反讽一番作结：“不要为目前的困境气馁，永远相信美国的伟大和承诺，因为在这个地方没有无法避免的事。”又强调美国“会安然度过这充满挑战的年代”。

至于之前只在社交网站贴文向麦凯恩家人慰问，却一句不提麦凯恩本人的特朗普，其反应受到不少人批评。加上白宫在麦凯恩死后两天便升回国旗，反而其他如国会山庄和其他政府部门继续下半旗的“反传统举措”下，特朗普终于屈服于舆论压力，除了下令白宫恢复下半旗，更立刻发表正式声明，指自己“尊重麦凯恩对国家的贡献”。

但是，麦凯恩发言人透露，据目前所知，特朗普将不会出席这个周末在华盛顿举行的麦凯恩葬礼。

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