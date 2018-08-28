世界旅游组织：2017年旅游人数再创新记录

（早报讯）世界旅游组织( UNWTO ) 公布的最新统计数字显示，2017年国际游客数量增长7%，为2010年以来的最大增幅。

游客数量的增长与由旅游业创造的出口强劲增长相呼应，2017年旅游业出口达到1.6万亿美元（约2.1万亿新币），成为世界第三大出口部门。

根据联合国新闻网站，《世界旅游组织旅游亮点2018年版》报告显示，2017年世界旅游总支出为1.3万亿美元，比2016年增加约940亿美元。中国继续引领全球出境旅游，2017年在国际旅游上花费了2580亿美元，几乎占全球总支出的五分之一。

2017年国际游客总数达到13.23亿人次，比上一年增加约8400万人次，创下新纪录。旅游部门已经连续八年保持了游客数量的不间断增长，2017年的增长是自2010年以来最高的。旅游目的地中领先的是欧洲和非洲，这两个地区的入境人数分别增长了8%和9%。

2017年，国际旅游收入增长了5%。除了旅游目的地赚取的1.3万亿美元收入，国际旅游中非居民进行的国际客运还创造了2400亿美元，这使旅游出口总额增加到1.6万亿美元。

报告显示，在世界最大的旅游市场和目的地中，2017年，西班牙上升为仅次于法国的世界第二大国际游客目的地。在连续六年保持两位数的增长后，日本的旅游收入进入前十行列，排在第十。

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