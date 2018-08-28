希盟部长与柔政府措手不及

（早报讯）马来西亚首相马哈迪昨天突然宣布，外国人今后不准购买柔佛州依斯干达特区森林城市（Forest City）项目的房地產，不但引起市场震惊及困惑，也令联邦与柔佛州政府措手不及，他们出面“灭火”时都指此事尚未定案。

据“马来邮报在线”报道，联邦政府的房屋及地方政府部长祖莱达今天强调，马哈迪上述言论尚未正式成为政府的政策。她说，森林城市的发展商碧桂园太平景私人有限公司应该写信向房屋部求证马哈迪的说法。

祖莱达说：“他们能否将房地产卖给外国人，目前暂未定案。我们必须先评估而后向首相提呈报告。”

此外，据《星报》报道，掌管柔佛州房屋及乡区发展的行政议员（州内阁部长）祖基菲里昨天表示，柔佛州政府对马哈迪突如其来的宣布十分震惊，州政府将向首相署核实马哈迪的说法。

祖基菲里也是依斯干达城区州议员。他拥有房地产投资硕士学位，从政前是一名房地产投资顾问。他说，土地、水源与森林等领域属于州政府的权限范围，但马哈迪宣布上述信息之前，联邦政府从未与州政府讨论此事。

祖基菲里说：“我们正努力搞清楚这项新措施，因为我们至今并未接获通知。”他说：“我们早已限定外国人只能购买100万令吉（约34万新元）以上的房地产。前政府之前也规定，国际区及柔佛其他地区的发展计划都受这项条例限制。”

他指联邦政府的行动将激烈冲击柔佛的房地产领域，但他希望各方暂时别对马哈迪上述言论下定论。

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