马青：马哈迪应依法行事

（早报讯）马来西亚首相马哈迪宣布禁止外国人购买森林城市项目的房地产后，马华公会青年团（马青）希望马哈迪应该依法行事，否则将影响马来西亚的信誉与形象。

马青法律局主任吴建南今天发布声明表示，马来西亚是法治国家，任何人都不能超越法律而自行其是。他说，发展商碧桂园集团已声明其项目销售完全遵循土地法典等法令。

他表示，根据柔佛州政府目前的政策，只要售价超过100万令吉（约34万新元）的房地产，外国人都能购买。他指当局必须根据相关房地产法律执法，这套法律也必须公平地适用在任何国家的外资或购屋者。

吴建南表示，若政府不依法行事，或只针对特定发展商或某个国家的外资，就违反法律强调的公平原则。他说，除了柔佛州的森林城市，雪兰莪与吉隆坡、槟城或马六甲等也有不同国家外资开发的房地产计划，这些项目的单位也售卖给外国人。

他不了解为何马哈迪特别针对森林城市发展计划。他说，森林城市项目涉及中资和不少新加坡购屋者，马哈迪的宣布将让国际社会对马来西亚产生非常负面的印象，这包括认为马来西亚政府枉顾法律而歧视或排斥来自中国或新加坡民众。

吴健南认为，将房地产卖给外国人与向外国人发出居留签证是两回事，马哈迪不该混为一谈。他说，外国人购买房地产只需符合各州政府规定的最低价格门槛。至于这些外国买家是否申请居留签证，或购置房地产是为了出租或空置，这些都是个人权利，当局无权干涉。

他说，若外国人想申请马来西亚的居留签证，就必须符合宪法及其他条例的规定。这些规定包括申请者是否与马来西亚公民结婚，或是否曾在当地定居超过一定年份等。

他认为，当局若想压制过热的炒楼活动以保障国民的买房权利，理应检讨已经变质的土著房屋固打制造成的房屋滞销和建筑成本增家等问题，也可考虑提高房地产盈利税。

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