50年来第一人 NASA候选宇航员辞职

（早报讯）美国宇航局（NASA）周二（28日）对外确认，一名候选宇航员提交辞呈放弃受训，成为50年来第一个退出培训的宇航员。

法新社报道，美国宇航局发言人迪恩说，候选宇航员库林是基于个人理由决定离开，辞呈本月31日生效。迪恩没有进一步透露更多其他细节。

这是美国宇航局自1968年后收到的第一份候选宇航员辞职信。库林是宇航局2017年宇航员培训计划的12名成员之一，该计划包括5名女性和7名男性。

2017训练开班时，宇航局收到1万8000份申请，最终只有12名幸运儿入选，称得上万里挑一。

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