研究：全球每年25万人死于枪下

（早报讯）一项研究发现，全球每年有约25万人死于枪下。其中六个国家的死亡总数占总人数的一半，而美国就是其一国家。

根据中新网，28日《美国医学会杂志》中一篇与上述研究同时发表的社论称，对枪支致死最全面分析之一的结果揭示了“人类面临的一个重大公共卫生问题”。

研究人员统计，1990年，全球约有20万9000人死在枪下，而2016年为25万1000人。平均每10万人约有4人死在枪下，基本上没有什么变化。

在研究包括的将近200个国家中，有些国家的增幅很大，特别是在中美洲和南美洲的国家。在一些地方，平均每10万人约有40人死在枪下。研究人员说，毒品贸易和经济不稳定可能是造成这种局面的原因之一。

六个国家的死亡人数总和占了全球枪支死亡人数的一半，除去美国，还有巴西、哥伦比亚、危地马拉、墨西哥和委内瑞拉。

研究发现，2016年，全球有64%的枪支死亡是他杀，27%是自杀，9%是意外。

美国的枪支死亡人数从1990年的3.58万人攀升至2016年的3.72万人，但比率略有下降，为每10万人中有11人死于枪支。持枪自杀人数从1.97万人增加到2.38万人。

2016年，美国的枪支自杀率位居第二，每10万人中略高于6人，略低于1990年的水平。

萨尔瓦多是全球枪支死亡率最高的国家，每10万人中有近40人死于枪支。新加坡的死亡率最低，每10万人中有0.1人死于枪支。

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