马内阁：森林城市能继续卖给外国人

（早报讯）马来西亚首相马哈迪周一下令森林城市项目单位禁止销售给外国人后引起巨大反弹。马来西亚内阁今天扭转马哈迪这项指令。内阁今日讨论这项课题后，决定森林城市的房地产可以继续卖给外国人。

首相马哈迪周一突然宣布，政府不允许森林城市发展商将房产售卖给外国人，并强调政府也不会向外国人发出居留签证而让他们住在森林城市。马哈迪这番话立即引起市场震惊与困惑，也让联邦政府部长与州政府措手不及。这显示他宣布前并未与相关部长或州政府协商。

内阁消息指出：“很多中国人购买森林城市房地产，现在他们还是可以照样购买。”

消息表示：马哈迪今天在内阁会议说明其言论时表示，他并非有意禁售森林城市房地产给外国人，而是担心有70万外国人居住在同个岛上。内阁为顾及马哈迪这项忧虑，因此虽然同意森林城市可继续出售房地产给外国人，但当局不允许70万名外国人住在同个岛上。

消息指出：“政府的立场是可以出售森林城市房地产给外国人。如果外国人来马来西亚是为了工作、求学或是其他因素而短期在马来西亚逗留，政府要发出居留证给这些外国人是没有问题的。但当局不会为到马来西亚居住者发居留证。”

消息说：“如果外国人要在新山、吉隆坡或雪州八打灵再也工作，需在马来西亚居留一段时间，政府可以发出临时居留证。政府的担忧是，不能让近100万外国人都住在同个地方。政府将探讨此事。”

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