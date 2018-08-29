马内阁：东铁尚未取消

（早报讯）马来西亚首相马哈迪本月访华时宣布取消东海岸铁路（ECRL、东铁）等三项大型中资发展项目。不过内阁消息今天表示，东铁项目尚未取消，当局正与中方协商降低其成本。

内阁消息告诉《星洲日报》，政府仍与中国政府讨论降低东铁计划的550亿令吉（约183亿新元）造价问题。消息指出，如果中方不能降价，政府将要求取消计划。但这涉及巨大赔偿，赔偿数额暂不得而知。

此外，经济事务副部长莫哈末拉迪强调，政府只是“暂停执行”东铁计划。“此计划还没决定是否取消。”

他今天在上议院答询时表示，政府必须时常评估大型发展项目。政府有时为了国家长远的利益而改变立场是可以理解的。

他说，政府当前任务是减少国家债务，因此大型发展项目难免受影响，这也给当地市场带来一些影响，但这些都是一般外资可预见的风险。“变化是市场的常态，外资都清楚这点。就如全国选举时，他们从旁观察再应对。”

他认为，目前指东铁计划中断而冲击当地民众就业的说法仍言之过早。他说，政府对此案拍板前，反对党等各方不断炒作这课题，才造成市场恐慌。

马哈迪8月21日结束其访华行程前，宣布取消东铁及沙巴和马六甲的天然气管道计划等三项大型中资发展项目。但他8月24日接受“当今大马”专访时，又说这三项计划未来可能“取消、延期或以其他方式解决”。

马哈迪过后接受“透视大马”访问时又说，有家马来西亚公司向政府报价100亿令吉（约34亿新元）以完成这个计划，这比原本中资企业的造价低得多。

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