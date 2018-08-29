英法渔民为捕带子起争执发生暴力冲突

（早报讯） 英法渔民因抢捕带子起争执，双方发生暴力冲突，还抛汽油弹导致渔船起火。

东网报道，事故发生于星期二（28日）早上，地点是法国北部诺曼第塞纳湾海域。两批英法渔民因抢捕带子问题发生争执，期间有人出言侮辱，甚至投掷汽油弹，导致英国渔船起火。

事发的塞纳湾离岸边约22公里属英国渔民自由捕鱼范围。案发时，五艘英国渔船驶入该区捕捞时，有35艘法国渔船突出现阻止。双方爆发冲突，据指有法国渔民朝英国船隻掷石，直斥后者行为等同“抢掠”。

英国渔民则指，他们被人包围，有人更朝船隻投掷石头及铁扣，令船身及部分窗户受损。

诺曼第渔业会长罗格夫坚称事件中无人受伤，未有造成任何财物损失。他承认有法国渔民曾抛掷石头，直斥英国渔民视该水域为“免费水吧”，任意捕捞鱼获，又指不是要阻止英国渔民捕捞，但应该至少有待10月1日、即双方均可捕捞的时段进行。

这已不是英法两方渔民首次因打捕带子而发生冲突。双方五年前起每年达成协议，容许限量英国渔民全年在该水域捕渔作业。相反，法国渔船则只能在10月1日至隔年5月15日间才有权捕捞，惟法国当局对协议感不满，今年拒绝签署。

英国全国渔民组织联合会总监迪斯已向政府反映，要求两国政府在谈判桌上解决，而非在风高浪急的海上对决。

了解订户特惠