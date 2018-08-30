薛瑞福：美印2+2外交防务会议着眼制衡中国

（早报讯） 美国国防部官员说，如何应对中国在安全与经济领域给印太地区带来的挑战，将成为美国与印度外交与防务最高官员下月会面时的重要议题。

美国与印度将在9月6日在印度新德里举行两国首次“2+2”部长级对话。

据美国之音报道，美国国防部负责亚太安全事务的助理部长薛瑞福（Randall Schriver）周三在华盛顿卡内基国际和平基金会参加座谈时说，美国特朗普政府的“印度—太平洋”地区战略是一个具有包容性的战略，而中国在这一地区的经济和军事举动正让相关国家团结起来与中国抗衡。

薛瑞福说：“中国通过他们的公开声明以及行为和表现，非常清楚地展示出他们在印度—太平洋地区有一种不同的渴望，这体现在他们的经济策略、‘一带一路’倡议、在南中国海的军事化，和对其他国家内部政策的胁迫性的做法。”

薛瑞福说，中国的行为正在让周边国家联合起来与之抗衡，美国正与印度等国家结成伙伴，研究如何为其他国家提供不同于中国“一带一路”倡议的替代方案。

他指出：“你不一定要对抗‘一带一路’这样的项目，但你可以给它消极的一面曝光……我们与印度讨论过在经济援助上进行协调，研究如何在提供替代方案上进行合作。”

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