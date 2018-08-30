阿根廷披索大跌 当局狂抛外储要求IMF支援

（早报讯） 阿根廷央行周三虽连续第二天大举抛售外汇储备，但披索兑美元仍重挫7.6%。阿根廷总统此前要求国际货币基金组织(IMF)提早释放备用贷款，动摇了投资者信心。

这是披索汇率自2015年12月自由浮动以来的最大单日跌幅。披索兑美元收在纪录低位34.10披索，年内迄今已累计下跌逾45.3%，促使央行大举干预。

投资者对拉丁美洲第三大经济体——阿根廷的情势感到不安，该国正苦于难以摆脱其每隔10年就出现一次金融危机的恶性循环。最近的一次危机因2002年债务违约而雪上加霜，并导致阿根廷数以百万计的中产阶级人士陷入贫困。

披索遭到抛售促使阿根廷今年稍早向IMF寻求500亿美元（约682亿新元）信贷额度。但考虑到披索持续贬值，阿根廷以美元计价债务的偿还成本将变得更高，因此投资者愈发担心这笔贷款或许不够。

总统马克理周三在电视讲话中说：“我们已与IMF达成共识，提前拨付所有必要的资金，来确保明年符合该金融项目的要求……这项决定旨在消除任何不确定性。”

马克理说：“过去一周，我们看到了市场信心不足的新表现，尤其是对于我们2019年的融资能力。”

根据官方数据，阿根廷有249亿美元以披索和外币计价的债务将于明年到期。

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