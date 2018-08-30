美多州出现鸡肉沙门氏菌疫情 1死10余人患病

（早报讯） 据美国《侨报》报道，美国联邦官员周三称，美国多州出现与鸡肉有关的沙门氏菌疫情，目前已在纽约造成一名患者死亡，另有10多人患病。

据报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，截至8月27日，此次疫情已导致纽约、宾夕法尼亚、马里兰和弗吉尼亚州共有17人感染。八名患者已入院治疗。

疾控中心表示，几名患者表示他们吃了某品牌的鸡肉。该机构还称，从两家工厂采集的生鸡肉样本中发现了爆发菌株。

沙门氏菌感染的症状包括腹泻、发烧和胃痉挛，这些症状发生在接触细菌12到72小时后。

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