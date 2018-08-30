太平洋领导促澳洲关闭区域难民拘留所

（早报讯） 太平洋区域领导人敦促澳大利亚关闭位于瑙鲁和巴布亚新几内亚难民拘留所。

18国太平洋岛屿论坛（PIF）将于9月3日至6日在太平洋瑙鲁岛国举行年度峰会。法新社报道，国际特赦组织星期四与80个其他非政府组织呼吁太平洋区域领导人将在会议上敦促澳大利亚关闭位于瑙鲁的移民拘留所。

这些移民拘留所主要收留一些试图乘船到澳洲寻求庇护的难民。在堪培拉强硬移民政策，这些难民必须被关在瑙鲁和巴布亚新几内亚的偏远地区。

澳洲表示，让难民在海外过渡是必须的，这将确保非法船只不抵达澳洲本土，且避免难民在危险的海上旅程中丧命亡。

国际特赦组织以及其他80个非政府组织发布了一封公开信，呼吁18国太平洋岛屿论坛领导人采取行动，结束“该地区的污点”。

国际特赦组织太平洋研究员罗斯贾说：“太平洋岛屿领导人不能再忽视这个问题，他们必须确保这个议题处于论坛议程的首位。”

“这是一个危急局面，需要采取紧急行动。地区领导人必须表明他们不会袖手旁观，让澳大利亚政府滥用政策，让更多生命处于危险。”

人权组织也说，在瑙鲁和巴布亚新几内亚马努斯岛寻求庇护者所遭受的“残忍、有辱人格的待遇”必须被阻止。

据澳大利亚难民委员会称，瑙鲁难民拘留所设施目前有200多人，包括数十名儿童。

人权倡导者表示，很多难民在无限期被拘留的压力下精神健康亮起红灯。有报道称，有儿童甚至绝望到出现自残的倾向。

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