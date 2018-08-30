马哈迪计划兴建马新第三通道

（早报讯）马来西亚首相马哈迪说，政府计划要在三四年内兴建马新第三通道（Third Link）。但他并没有进一步说明详情。

马哈迪今天在记者会回应柔佛州务大臣奥斯曼沙比安有关第三通道的说法时只表示：“（首相）办公室有这样的计划。”

奥斯曼沙比安今天较早时重提兴建马新第三通道的计划。他指柔佛州政府有意研究从边佳兰兴建第三通道的可能性。他说，这条通道将从柔佛经乌敏岛而进入新加坡。

奥斯曼沙比安今天为努沙再也门户（Gerbang Nusajaya）通往马新第二通道的交流道工程动土后的记者会表示，他昨天与一家有意投资该项目的公司讨论上述计划可能性。根据初步计划，第三通道将由目前的士乃－迪沙鲁大道连接一座跨海大桥而通往新加坡的乌敏岛，但也可能兴建海底隧道通往新加坡。

他说，第三通道全长约三公里，预计耗时四至五年完成。他说，这项计划将先交由柔佛经济策划局研究，并在近期内向首相马哈迪汇报，并与新加坡政府商讨落实的可能性。不过他暂时无法透露兴建大桥的费用。

新加坡交通部发言人答复《联合早报》询问时表示：“我们尚未接获马来西亚政府任何有关马新第三通道的正式建议书或信息。”

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