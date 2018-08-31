荷兰极右翼党魁叫停伊斯兰教“漫画比赛”

（早报讯）面对伊斯兰世界的熊熊怒火，荷兰极右翼党魁威尔德斯30日叫停伊斯兰教先知穆罕默德“漫画比赛”。

据中新社报道，威尔德斯在当地时间30日晚发表声明，宣称因“漫画比赛”引发的威胁失控，可能伤及无辜人员，他决定叫停“比赛”。

作为荷兰极右翼政党自由党（现荷兰第二大党）党魁，威尔德斯素以反伊斯兰教闻名。今年6月，他宣布举行伊斯兰教先知穆罕默德“漫画比赛”，当时拟定8月31日为参赛截止日期，11月公布“比赛结果”。

威尔德斯此举引发强烈抗议，一名男子27日在社交媒体声称将对威尔德斯及荷兰议会发动袭击，后被荷兰警方以涉嫌发动恐怖袭击拘押。

巴基斯坦参议院27日一致通过决议，强烈谴责威尔德斯亵渎伊斯兰教，数千民众29日在首都伊斯兰堡等地举行示威游行，要求威尔德斯叫停“漫画比赛”。

抗议浪潮还波及荷兰对外关系。荷兰外交部29日发布旅行警告，提醒往来巴基斯坦的荷兰民众保持警惕，低调行事，远离当地示威人群。荷兰媒体也报道，荷兰经贸代表团原定11月初访问巴基斯坦，如今被迫推迟访问计划。

威尔德斯除今次组织伊斯兰教先知穆罕默德“漫画比赛”，还曾发布反伊斯兰教短片、诋毁《古兰经》等，为此数度被控煽动宗教歧视和仇恨，多年来一直被视为荷兰极右翼势力的代表。

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