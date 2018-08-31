巴勒斯坦谴责美干涉内政

（早报讯）巴勒斯坦总统府30日发表声明，谴责美国总统特朗普国际谈判特别代表格林布拉特对巴民族权力机构的批评言论是在干涉巴内政，巴方坚决反对。

据新华社报道，格林布拉特日前发表声明说，美国政府支持埃及为实现恢复加沙地带平静、创造条件使巴民族权力机构重返加沙地带所付出的努力。他批评说，巴民族权力机构不能只在一旁批评。

巴总统府发言人鲁代纳当天说，巴勒斯坦人民的命运和合法领导层应由自己选择和决定，巴勒斯坦解放组织（巴解组织）才是巴勒斯坦人民的唯一合法代表。他强调，巴勒斯坦人民和领导层反对一切以加沙地带为借口干涉巴勒斯坦内政的“阴谋”，希望巴勒斯坦各方，尤其是伊斯兰抵抗运动（哈马斯）不要放弃原则，把国家利益置于党派利益之上。

目前，在埃及主导下，哈马斯与部分巴勒斯坦派别在开罗就与以色列长期停火、让以色列解除对加沙地带封锁进行会谈。巴勒斯坦总统阿巴斯领导的巴勒斯坦解放运动（法塔赫）并未参加这一会谈。法塔赫反对将巴解组织排除在外的任何停火协议，称与以色列缔结停火协议应是国家行为，而非派别行为，且应先实现巴内部和解再进行停火谈判。哈马斯则拒绝将和解作为停火谈判前提，认为两者可以同时进行。

哈马斯2007年武力夺取对加沙地带的控制权后，法塔赫实际控制约旦河西岸地区，巴勒斯坦内部陷入分裂。在埃及斡旋下，两大派别于2017年10月达成最新和解协议。不过，由于分歧犹存，协议未能得以切实落实，分裂局面仍未结束。

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