德促俄阻止叙利亚爆发人道危机

（早报讯）德国政府发言人周五说，德国总理默克尔希望俄罗斯能够对叙利亚政府发挥影响力，以阻止北部叛军控制的伊德利卜省（Idlib）爆发人道危机。

默克尔近日曾向美国总统特朗普与俄罗斯总统普京提出伊德利卜省的问题，而德国正密切留意伊德利卜省的局势演变。

默克尔的发言人在政府的例常记者会上说：“我们期待俄罗斯能够阻止叙利亚政府避免使局势升级，从而阻止一场人道危机的发生。”

叙利亚外长穆阿利姆周四说，叙利亚政府军将按照原定计划，全力攻打伊德利卜省。该省份是叙利亚境内叛军控制的最后一个大控制区。

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