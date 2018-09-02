韩政府公布9月访朝特使团名单

（早报讯）韩国青瓦台发言人金宜谦2日在记者会上，公布了即将于5日访朝的特使团名单。

韩联社报道，此次将赴朝访问的特使团名单与3月一致。访朝特使团由5人组成，青瓦台国家安保室长郑义溶将担任首席特使，其他4名成员包括国家情报院院长徐薰、国家情报院第二次长金相均、统一部次官（副部长）千海成、青瓦台国政状况室室长尹建永。

金宜谦表示，访朝特使团一行将于5日上午乘专机由西部海域直飞朝鲜，并于当天返韩。特使团此行是否也将会晤朝鲜国务委员会委员长金正恩暂未确定。

对于是否因为朝鲜9月9日迎建政70周年而决定当天返回韩国的提问，金宜谦说二者无关。他指出，不同于第一次，双方不需要再积累相互信赖，可直接展开实务工作会谈。

就此访主要议题，金宜谦表示，韩美就此次访朝议题进行了紧密磋商，特使团将主要就即将举行的韩朝首脑会谈具体日程交换意见，预计双方也将就首脑会谈的议题进行探讨。

由于双方将基于韩朝4·27首脑会谈成果文件《板门店宣言》及朝美首脑会谈协商内容广泛交换意见，因此双方也将就“终战宣言”、朝鲜半岛完全无核化及构建持久和平体系一事进行磋商。

金宜谦强调，特使团的主要任务是借此访进一步发展韩朝关系，因此将就《板门店宣言》的内容同朝方进行交流。

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