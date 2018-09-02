海平面上升 曼谷部分地区未来恐泡水

（早报讯）泰国首都曼谷准备主办气候变迁会谈之际，这座人口1000多万、杂乱无序的城市本身正因环境问题而坐困愁城。骇人预测警告，10多年后，曼谷部分地区恐被水淹没。

中央社报道，曼谷4日起将为下一届联合国气候大会举行筹备会议，2018年底在波兰登场的关键峰会将就减少温室气体排放和向脆弱国家提供援助制定规则。

气温日益升高，异常气候模式料将随时间持续恶化，威力更强的气旋、无规律的降雨和剧烈旱灾和洪水会变得愈来愈频繁，向落实2015年巴黎气候协定的政府施加压力。

曼谷曾是距离海平面约1.5公尺的沼泽地，预计将成为世界上受灾最严重的城市地区之一，与它命运相同的东南亚大城还包括印度尼西亚的雅加达和菲律宾马尼拉。

根据世界银行的报告，由于极端降雨和天气模式的变化，曼谷近40%的地区最快将于2030年被水淹没。

绿色和平组织的布卡斯里说，现阶段，曼谷“一年正以1至2公分的速度下沉，在不久的将来可能发生大规模洪水”。

临近的暹罗湾海平面一年则以4毫米速度上升，高于全球平均。

布卡斯里说，这座城市“基本上已处于海平面以下”。

专家表示，不受管束的都市化和海岸线遭遇侵蚀，将使曼谷和曼谷居民陷入危急情况。

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