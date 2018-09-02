首尔市建立“无偷拍”放心区

（早报讯）韩国首尔市将建立无偷拍放心公共卫生间。首尔市表示，“女性安心保安官”从两年前开始定期检查公共卫生间偷拍镜头但效果不佳，本次将大力投入资源全面化检查。而把检查范围扩大至私人建筑，仍是一大难题。

韩国亚洲经济中文网报道，首尔市2日发表了《无非法偷拍放心卫生间促进计划》，预计从今年10月起，每日检查地铁、公园、地下商城等2万多个公共卫生间是否存在隐藏摄像头。

首尔市将指定各公共设施管理部门，由公共保洁人员负责肉眼检查公共卫生间是否出现新钻孔、存在异常设备等，并填写检查登记表。

首尔市从2016年8月起建立了50人的女性安心保安官检查非法偷拍摄像头，由于人员有限，每个卫生间的检查间隔时间为2-3个月。目前首尔市共有2.554万个公共卫生间，每天的维护人员为8157人。把维护人员投入检查，每人每天能检查2.5个左右的卫生间。

女性安心保安官将主要对娱乐场所、汉江游泳场、蚕室综合运动场等人口流动密集、非法拍摄高发的1000个“特别管理对象”卫生间进行随时检查。

尽管首尔市加强了对公共卫生间的检查，但非法拍摄主要集中在私人建筑中，很难全面管制。女性安心保安官过去两年间检测的结果为零。偷拍犯罪案件则与日俱增，2012年偷拍案件为2400件，2017年增加到6470件，5年间增长了2.7倍。

首尔市计划对加油站等3803处私人建筑卫生间进行每周2次以上的定期检查，并从明年起向应区分而未分离男女卫生间的私人建筑提供分离补贴。

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