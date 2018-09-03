白宫顾问：美加墨等若达协议 中国将更孤立

（早报讯）美国总统特朗普的经济顾问说，美国同墨西哥、加拿大等国达成贸易协议后，中国将更加孤立，而美国的目标是要迫使中国在国际贸易中循规蹈矩。

美国之音报道，白宫顾问、著名的经济学家阿瑟·拉弗 (Arthur Betz Laffer)对雅虎新闻说，特朗普总统非常成功地同墨西哥达成贸易协议，和加拿大贸易也将如此。

他说：“真正的目标是把中国纳入自由贸易的世界，让中国的所作所为符合一个自由贸易世界内的国家应该有的行为准则。不要盗窃我们的知识产权，不要对我们的产品加税，不要操作汇率。”

美国上周成功与墨西哥达成贸易协议，此前还与欧盟达成了努力实现零关税的协议。拉弗受访时说，一旦美国再和加拿大等达成贸易协议之后，中国将倍受冷落。

拉弗曾任里根总统的经济顾问，从特朗普竞选总统时就为特朗普在减税政策方面出谋划策。他以其首创的描绘税收与税率之间关系的“拉弗曲线”而著称于世。

在谈到美国的谈判策略时，拉弗透露，特朗普对他说，他没有什么好的办法，只能威胁说要加关税，是他的强硬才使得那些国家愿意坐下来谈判。

拉弗也指出，中国对美国也很重要，“没有中国就没有沃尔玛，没有沃尔玛就没有美国的中、低收入阶层”。

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