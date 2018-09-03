马经济部长证实展延高铁 未透露复工期限

（早报讯）马来西亚经济部长阿兹敏证实与新加坡达成协议，展延新马高铁计划，展延期间无需任何赔偿。惟他未透露，计划延至什么时候。

当今大马报道，阿兹敏坦言，虽然新马高铁计划为两国带来紧密关系及长期经济发展，然而马国现有经济状况并不允许该计划进行。

他说：“历经数个会议后，新加坡政府同意马国政府意见，以展延该计划至某个期限，而这期间马国的经济将会好转。”

阿兹敏今日（3日）出席第14届第一季雪州议会，会后受询有关课题时透露，与新加坡总理李显龙会面时也提及此事，对方为双方达成协议感到高兴，并指展延期间不必赔偿，只有毁约才需赔偿。

他说，双方近期内将在吉隆坡签署展延合约协议。

询及新马高铁计划是否延迟至2020年5月，阿兹敏没有正面回应，但透露展延期间将商讨如何减少工程费用，并专注在新马两国之间的国际服务班次。

他说：“我们会展延此计划，期限结束后就展开计划。期间则会商讨如何减轻计划费用，或许会采用新技术。”

他强调，新马高铁涵盖两大部分，一是新加坡来往吉隆坡的国际路线，另一则是涵盖7个中途站的本地路线服务。

“我们只会专注国际路线服务，因为这将为新加坡及马国带来好的经济影响。”

当记者再次询问展延期限时，阿兹敏表示，马国政府要求合理的期限，而已获得新加坡同意，将在近期内宣布此事。

他说：“（展延）是合理的期限，我们要继续这个计划，因为为两国人民带来经济益处，但我们需讨论如何减低费用，并优先专注国际路线服务。”

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