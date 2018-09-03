研究指自来水微塑料污染严重

（早报讯）美国研究团队指出，“微塑料”在全球造成的污染已成为一个大问题，不仅存在于13个国家的自来水中，欧美和亚洲产食盐、美国产啤酒中也广泛含有“微塑料”。

共同社报道，美国明尼苏达大学等组成的研究团队日前调查发现，微塑料在自来水中的检出率高达81%，大部分呈纤维状，估计来自纤维制品。日本的自来水不在调查范围内。

虽然目前尚不清楚微塑料对人类健康造成的影响，但研究团队表示，“日常生活中无法避开的自来水污染在全球蔓延非常令人担忧。”

该调查分析了在美国、英国、古巴、印度等14个国家采集的159个自来水样本。除意大利以外的13个国家自来水中都发现了微塑料。美国的水样中检测出每升约60个微塑料，据各国之首。印度和黎巴嫩也数量较多。

研究人员还从标注产地为欧洲、亚洲、美国等地的12种市售食盐，以及在美国酿造的12种啤酒中全部检测出微塑料。美国的三种瓶装水样本也含微塑料。

根据美国人的标准消费量计算，每人每年从自来水、食盐、啤酒中摄入5800个微塑料。其中88%来自自来水。

目前尚不清楚污染如何扩散，但有观点指出，纤维状微塑料也可能从化学纤维材料服装中通过洗涤等飞散到大气中。

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