违例罚款35万美元 特朗普女婿公司拖款5年

（早报讯）美国总统特朗普的女婿库斯纳家族拥有的物业公司，被指多年来没向纽约市政府缴付多项涉及公众卫生及建筑工程的罚款，至今累积高达至少35万美元（约48万新元）。此前，其公司也因未如实呈报租金资料，被罚款21万美元，种种违规都发生在库斯纳本人营运公司期间。

东网引述美国媒体报道，民间团体“房屋权益计划”（Housing Rights Initiative）整理的资料显示，库斯纳家族拥有的物业公司自2013年起，多次因为大小事宜被纽约市政府罚款，当中轻微的包括乱弃垃圾、较严重的则包括未获批准便开始电器工程、工程中使用石棉而没知会当局等。

这林林总总项目，多年来被纽约市当局罚款共35万美元。当中不少需上庭聆讯的个案，库斯纳的公司逾450次没派人出庭，因而被额外罚款和追加利息，以致总额不断增加。库斯纳公司回应有关报道，指该些违规事项中，许多是一手租户经网络住宿平台Airbnb非法转租出去，又或是商户没清理物业引起。

在此之前，有报道指库斯纳的公司曾向纽约市当局递交文件，声称没有受租金管制保护的租户，以便取得施工许可，继而可以借此加租，但其后被揭所言不实，公司上周被当局罚款21万美元。