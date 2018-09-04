电线短路或是巴西博物馆大火导因

（早报讯）具有200年历史的巴西国家博物馆2日晚失火，消防人员经过六个多小时全力抢救后将火势扑灭。民防局初步勘查后表示，建筑物无倒塌危险，但建议暂时关闭；巴西政府则被指失职。

中新网报道，巴西文化部长列陶(Sergio Sa Leitao)接受媒体访问时表示，可能引发火患的原因很多，其中电线短路的可能性最高。警方正在调查起火原因。

位于里约热内卢的巴西国家博物馆是巴西历史最悠久的博物馆，也是拉丁美洲最重要的科学教育发展研究机构之一，1818年由葡萄牙、巴西与阿尔加维(Algarves)联合王国国王约翰六世建立，今年6月满200年。

博物馆使用面积逾9000平米，馆藏超过2000万件，包括1970年代在巴西米纳斯吉拉斯州(Minas Gerais)发现，距今约1万2500年至1万3000年前的美洲大陆最古老人类化石“露西亚”(Luzia)；拉丁美洲最重要的埃及木乃伊收藏品，以及巴西最大、1784年在巴西北部发现的Bendego陨石。

此次博物馆失火，再次掀起政府和社会大众不重视历史文化资产的讨论。博物馆馆长勒赫(Roberto Leher)将火灾的责任归咎于政府当局漠视国家博物馆保存人类历史记忆的意义。