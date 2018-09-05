新书爆特朗普欲暗杀阿萨德 防长讽他理解力如小学生

（早报讯）当年揭发“水门案”丑闻而一举成名的美国记者伍德沃德（Bob Woodward），在一本新书中大爆美国总统特朗普的白宫生活。

书中形容特朗普脾气乖戾、目中无人；决定外交和国内政策时经常无视幕僚及官员意见，令下属无所适从，几乎“精神崩溃”；又指特朗普去年曾想要暗杀敍利亚总统阿萨德，美国防长马蒂斯则形容特朗普的行为及理解能力如小五、小六学生。白宫回应指，新书内容均是无中生有。

东网报道，在名为《Fear: Trump in the White House》的书中，作者指出白宫幕僚长凯利曾多次形容特朗普是“白痴”，说目前这份工作是“最烂的”。

去年4月，美国认定敍利亚政府军使用化武，特朗普要求防长马蒂斯暗杀阿萨德，马蒂斯只下令美军向敍利亚发动有限度空袭，并无威胁到阿萨德本人。马蒂斯曾向助手指出，特朗普对外交政策的理解，只有“小学五六年级程度”。

伍德沃德又声称，国家经济委员会前主席科恩及白宫前秘书波特，为免特朗普在一些文件签名，会将他办公桌上的文件偷偷收起，当中包括退出北美自由贸易协定（NAFTA）及《美韩自由贸协定》文件。伍德沃德形容，官员此举“等同行政上的政变”。