(早报讯)禁止化学武器国际组织(The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)证实英国做出的结论,即在索尔兹伯里镇附近埃姆斯伯里(Amesbury)被发现陷入昏迷的一对男女,确实接触了维乔克(Novichok)毒剂。

该国际组织周二(4日)指出,根据所收集的生物医疗和环境样本进行的化验报告也显示,这对男女接触的毒剂与前英俄双面间谍斯克里帕尔被侵害的毒剂是相同的。

44岁的斯特奇斯 (Dawn Sturgess)和丈夫查理罗利(45岁)6月30日被发现在房子内昏迷后紧急送院,斯特奇斯在7月8日不治。

索尔兹伯里是前英俄双面间谍斯克里帕尔与女儿被发现瘫软的地方。两人经诊断后被判为遭受诺维乔克毒剂侵害。该毒剂于七八十年代由苏联研发,只要微小剂量就足以重创人体中枢神经。

不过,俄罗斯一直否认所指,俄罗斯卫星网则报道,禁止化学武器组织不能确认,两起英国中毒案件的神经性毒剂样品,是否来自同一批次。