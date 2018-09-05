今天恢复谈判 加国重申不会在关键要求上妥协

（早报讯）加拿大和美国就新版北美自由贸易协定（NAFTA）今天（5日）恢复上周未完结的谈判，加拿大总理特鲁重申，该国不会在关键要求上妥协。

美国和加拿大的高级官员将于当地时间5日在华盛顿再次会面，寻求化解双方的重大分歧。特鲁重申周二在温哥华清楚表明，关于美国想要废除的第19章争端解决机制，加拿大将坚持保留。

他说：“我们不会签署不利于加拿大民众的协议，而且坦白说，若失去了能确保履行规则的第19章，将对加拿大民众不利。”

墨西哥经济部长瓜哈尔多则在周二透露，他有信心美加能在周五前达成协议。