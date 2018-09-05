（早报讯）韩联社报道，韩国特使团抵达平壤，与朝方开启会谈。

韩国总统文在寅派特使团5日启程访问朝鲜。此次访朝韩国特使团共有五人，由郑义溶任首席总统特使，成员包括国家情报院院长徐薰、国家情报院第二次长金相均、统一部次官千海成、青瓦台国政企划状况室室长尹建永。

韩国方面称，此次访朝，特使团将与朝方磋商基于《板门店宣言》推动韩朝关系的方案，双方将磋商计划于9月举行的韩朝首脑会谈的具体日期和议题。

韩方称，特使团将携带文在寅的亲笔信，并与朝方商讨实现朝鲜半岛无核化、构建永久和平机制等内容。