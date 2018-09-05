WHO研究：全球14亿人缺乏运动

（早报讯）世界卫生组织（WHO）5日公布研究结果指出，2016年全球年满18岁的成年人每四人中就有一人缺乏运动，患糖尿病、心脏疾病、认知症等疾病的风险较大，相当于约14亿人。高收入国家的该人群比率较高，包括美国40%、日本36%等。从性别来看，男女分别为23%和32%。

共同社报道，世卫组织负责人指出，“长时间工作、交通工具发达、智能手机普及等夺走了人们运动的机会”，要求各国政府通过完善基建等采取措施以解决缺乏运动的问题。

世卫组织研究团队结合168个国家和地区的统计等展开分析，结果公布在英国科学杂志《柳叶刀》上。

据世卫组织统计，全球男性每四人中有一人、女性每三人中有一人未充分运动以保持健康。此外，高收入国家中缺乏运动的占比为低收入国家的两倍以上。

作为一周的运动建议量，世卫组织设定了步行、游泳等适度运动至少150分钟，若是慢跑、足球等剧烈运动则为75分钟等标准，然而55个国家三分之一以上成年人运动量未达到上述标准。

缺乏运动者最多的国家是科威特，达到67%。德国（42%）、意大利（41%）等欧美发达国家总体较高。比率最低的是非洲的乌干达和莫桑比克，为6%。亚洲与非洲低收入国家呈较低趋势。中国（14%）、俄罗斯（17%）也较低。