巴西国博大火被扑灭 博物馆“镇馆之宝”或幸存

（早报讯） 巴西国家博物馆大火在燃烧将近36个小时后被扑灭，博物馆几乎烧成灰，大量珍贵文物惨遭焚毁，但拥有11500年历史的美洲最古老人类化石“卢西亚”镇馆之宝或幸存。

巴西国家博物馆星期二（4日）大火在燃烧将近36个小时后被扑灭。随着大火熄灭，巴西国家博物馆工作者已经紧急投入文物抢救工作，并废墟之中找到一个头骨。

被发现的头骨很有可能是博物馆的镇馆之宝——拥有11500年历史的美洲最古老人类化石“卢西亚”。目前，专家组正在对头骨进行鉴定。

巴西国家博物馆副馆长塞雷若：我们不确定我们找到的，是否是“卢西亚”头骨，我们还在等待鉴定结果，但是我们确实是在原本陈列这个头骨的地方附近找到的，但是还是要等待专家鉴定的结果，才能最终确认。

现场消防部门的人员说，博物馆几乎被完全烧毁。除陨石类藏品外，其他藏品几乎全被烧毁或被坍塌的房顶压坏，而曾经访问人数最多的二楼主展区，包括恐龙化石馆、拉美最大的埃及木乃伊收藏、拉美原住民文物等馆藏，幸存几率十分渺茫。

目前，巴西联邦检察院已经要求联邦警察对火灾及造成藏品损失的原因和责任展开调查。文化部长莱唐也宣布了四步重建措施，包括保护建筑和现场安全、制定购买重建设备的计划、重建博物馆、挽救幸存藏品。

巴西总统特梅尔也号召私人企业为博物馆重建和文物保护提供赞助。教育部长苏亚雷斯也表示，政府将申请国际援助，为博物馆征集新的藏品。