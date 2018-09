(早报讯) 非洲国家博茨瓦纳共和国发现90头象牙被砍走的大象尸体,相信是非洲最惨重的大规模盗猎事件之一。

法新社报道,动物保护团体大象无国界(Elephants Without Borders)指出,该组织最近几周和博茨瓦纳野生生物暨国家公园局(Department of Wildlife and National Parks)透过空拍,发现此一惨剧。

大象无国界负责人蔡斯(Mike Chase)说:“我们7月10日开始进行空拍调查,迄今已发现90头大象尸体。”

据报道,这些大象是在奥卡万戈三角洲(Okavango Delta)一处广受欢迎的野生生物保护区附近供水处,遭到大口径步枪射杀。

蔡斯说:“这次大象盗猎是我在非洲迄今看过或听闻过规模最大的一次。”

博茨瓦纳有超过13万5000头大象,是大象数量最多的非洲国家。

根据国际自然保育联盟,过去10年来,非洲大象数量减少约11万1000头,目前剩下的仅约41万5000头。