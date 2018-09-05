英国确认使用神经毒剂谋害俄前特务父女嫌犯

（早报讯） 英国检察官星期三确认了两名疑使用神经毒剂试图谋杀俄国前特务人员父女的俄罗斯人。警方已公布了两名男子的照片，并发出了欧洲逮捕令。

路透社报道，涉索尔兹柏里神经毒剂谋杀案的嫌犯是两名俄罗斯人，亚历山大·彼得罗夫（Alexander Petrov）和鲁斯兰·波斯罗（Ruslan Boshirov）。警方已公布了两名男子的照片，并发出了欧洲逮捕令。

英国皇家检察署法律服务主任苏海明说：“我们不会向俄罗斯申请引渡他们，因为俄罗斯宪法不允许引渡其国民至英国。”

反恐怖主义警察局局长尼尔巴苏说，这两名嫌疑人是在别名下旅行。他们年龄约40岁，并拥有属实的俄罗斯护照。

巴苏说，警方在两人下榻的伦敦酒店房间里发现了诺维乔克（Novichok）化学毒剂的痕迹。 他说，两人于今年3月2日抵达英国，并于3月4日离开。

据报道，今年3月4日，俄国前特务人员斯谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal）与女儿尤莉亚·斯克里帕尔（Yulia Skripal），在英国小镇索尔兹柏里（Salisbury）被发现瘫软在长椅上，经诊断后被判为遭受毒药袭击。

据英国媒体报道，谢尔盖是受到名为诺维乔克的化学毒剂影响，该毒剂于七八十年代由苏联研发，毒性极强，只要微小的剂量就足以重创人体中枢神经。

俄罗斯外交部指两名俄罗斯人的名字“与我们没有关系”，并否认涉谋杀案。