菲律宾又一首长遭枪杀

（早报讯） 菲律宾又一地方首长被枪杀 这已是菲律宾三个月来第三起死于枪支的地方首长。

美国有线电视新闻网报道，当地时间9月5日上午，菲律宾宿务一位首长在办公楼被枪杀。这位首长名叫马里奥·布兰可（Mariano Blanco）。菲律宾警方称，调查正在进行，但目前枪手的身份以及动机仍然未查明。

报道称，这已经是三个月来，菲律宾第三个死于枪杀的地方首长了。今年7月2日上午，菲律宾塔纳武安市（Tanauan City）的市长安东尼奥·哈里里（Antonio Halili）在市政厅举行升旗仪式时，遭不明身份的枪手狙击，送医院抢救后不治身亡。

紧接着48小时不到，吕宋岛中部提尼奥将军镇（General Tinio）镇长波特（Ferdinand Bote）于7月3日下午离开当地灌溉行政局时，遭骑摩托车的男子开枪袭击。

据报道，自从菲律宾总统杜特尔特2016年上台以来，该国已有超过15名地方首长被杀害。菲律宾是世界上枪支犯罪率最高的十大国家之一，大量非法流散在民间的枪支已成为警方打击犯罪活动的主要障碍。

菲律宾警方2012年统计数据显示，菲全国约有120万支登记的合法枪支，而流落民间的非法枪支则多达60万支。