青瓦台：9月18至20日平壤举行韩朝峰会

（早报讯） 半岛局势持续和缓，韩国总统文在寅周三（5日）派出特使团访问朝鲜，并与朝方代表会面。代表团其后获朝鲜领袖金正恩接见，并送上文在寅的亲笔信。朝鲜官媒朝中社周四（6日）引述金正恩的说话，他重申承诺实现半岛无核化。青瓦台表示，将于9月18至20日再次举行韩朝峰会。

报道指，金正恩与心腹、劳动党中央委员会副委员长金英哲一同欢迎特使团。金正恩表示，在朝鲜半岛彻底消除武装冲突的危险和战争恐惧，将这片疆土变成没有核武器、核威胁的和平家园，是朝鲜的坚定立场和他本人的意志。他说：“为了实现朝鲜半岛无核化，让韩朝双方更加积极努力。”

据韩联社报道，金正恩看完文在寅的信后表示，文在寅评价了韩朝关系的新进展，表明愿意继续机灵地克服种种挑战、打开朝鲜民族辉煌未来的坚定意志；同时，文在寅为历史上首次美朝峰会付出诚心和辛劳，他对此深感谢意。

据报道，金正恩还说，自己完全支持和赞同文在寅的决心，他说：“我要牢记民族所赋予的使命和期待尽力而为，给同胞们早日带来更好的结果的决心也坚定不移。”

他补充，与文在寅一起携手探索，也付出认真的努力和果敢的决断，今年发生了许多意外的“戏剧性瞬间”，达成一些良好协议，从而改善长期扭曲的韩朝关系，取得“面向民族和解与和平的良好成就”，他对此感到自豪。