刘特佐是一马案主脑 达因揭露曾接对方电话

（早报讯） 马来西亚国家元老精英委员会（国英会）主席达因透露，一马案通缉犯刘特佐曾经联络他，希望摆平后者所卷入的一马公司丑闻。

据《马新社》报道，达因指出，早在他7月出访中国之前，刘特佐就已经打过电话给他。他说：“当首相马哈迪要派我到中国的时候，刘特佐联络我，他要跟我沟通，但我拒绝了。他打电话给我，但我叫他跟我的代表沟通。”

达因说：“他（刘特佐）说，他可以帮忙（一马案），但我之前在国英会第一次记者会已经说了，如果他是无辜的，他就应该回国。当晚他就打电话给我了。”

达因是在昨晚接受《第三电视》“人民询问”（Soal Rakyat）节目专访时发表以上谈话。

达因表示，自希盟政府上台后，许多涉及一马案的人就表明愿意当证人，说明事情的真相。他指出：“刘特佐肯定是主脑，我们还没有完成调查，但我们每天都收到新的，且令人震惊的证据。刘特佐跟阿布达比、阿拉伯、美国、澳大利亚、香港、新加坡和瑞士案情都有瓜葛。”

他还说：“全世界都知道，美国有线电视新闻网、英国广播公司、中国新闻媒体知道，甚至非洲都知道。但在这里，甚至连国会都不能说，毫不透明。骗人有何用，真相始终会浮现，（国阵）想要掩饰以胜选，那是不可能的。”