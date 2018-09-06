英军舰在西沙群岛贴近航行 北京强烈不满

（早报讯） 据路透社报道，英国一艘大型两栖战舰前不久在南中国海航行时从中国占据的岛礁附近通过。

路透社援引两名知情人士的话说，英国皇家海军海神之子号两栖战舰在日本海域完成任务后前往越南的途中经过了帕拉塞尔群岛，也就是中国所说的西沙群岛，并抵近中国占据的一些岛礁，实施了一次航行自由行动，挑战了北京对这一海域“过分的主权声索”。

其中一名消息人士说，英国军舰没有进入中国占领岛礁的12海里以内。另一名消息人士称，中国派出了一艘护卫舰和两架直升机，对海神之子号战舰发出警告，但双方都保持冷静，没有导致事态升级。

路透社称，中国外交部星期四在给路透社的一份传真中说，英国军舰8月31日未经允许进入了西沙群岛中国领海，中国海军向其提出警告，中方已经向英方提出严正交涉，表达强烈不满。

此前，英国军舰据信也曾驶近斯普拉特利群岛，也就是中国所说的南沙群岛中一些有争议岛礁，但没有进入有关岛礁12海里以内。

英国此次行动是欧洲盟友相应美国的呼吁，加大在南中国海航行自由行动的最新举动。今年6月初，法国防长帕尔利表示，法国和英国军舰将在南中国海联合执行航行自由行动。她说，去年至少五艘法国军舰曾在南中国海航行。

帕尔利说，欧洲已经开始动员更广泛的力量支持航行自由行动，德国观察员也已经登上法国的舰船。她认为，这种努力应进一步扩大。