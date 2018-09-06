美反谍最高官员：中国针对美国投入谍报资源“多得可怕”

（早报讯） 美国反谍行动最高官员说，中国正在投入“多得可怕”的资源对美国展开间谍行动，长远来说是美国国家安全面临的最大威胁。

据美国之音报道，美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳（William Evanina）在哥伦比亚广播公司4日播出的一个新闻访谈节目中说，中国间谍行动的目标是美国的学术机构、工业、科学研究项目，当然还有美国政府。

他说：“中国政府整体上都在谋算如何从我们这里拿走他们要的东西。”

北京从来不承认对美国、对任何国家和群体实施过任何间谍行为，但中国国家主席习近平却在2015年向当时的美国总统奥巴马承诺不为商业利益发动网络渗透和袭击。

伊万尼纳说，在那之后中国的确暂停了针对美国的网络渗透和袭击，但没过多久，他们的网络攻势又回到了以往的规模。

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷今年7月在一个安全事务论坛上强调，中国的情报工作遍布美国，是美国当今面临的最广泛、最具挑战性、最严重的威胁。

伊万尼纳还说，中国和俄罗斯针对美国的间谍行动还扩展到古巴、墨西哥和非洲等地。

美国驻古巴使馆和美国驻广州使馆的外交人员分别在去年10月以及今年5月遭到疑似神秘声波的攻击，出现脑部受伤等病症。

伊万尼纳说，除古巴和中国广州外，其他一些地方也出现了类似的可疑现象。他说，来自联调局、中情局、国家安全局和国务院的一个小组正继续对这一系列类似事件深入调查。