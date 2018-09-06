金正恩：望朝美在特朗普任内改善关系实现无核化

（早报讯） 韩国青瓦台6日表示，朝鲜领袖金正恩前一天在同韩国特使团会面时表态称，朝方期待朝美能在美国总统特朗普任内（截至2021年1月）结束长达70年的敌对历史，改善关系，实现无核化。

金正恩表示，朝美近期在协商过程中遇到了一些困难，但朝方对特朗普总统的信赖不变，自己也从未对特朗普做过负面评价，这种信赖将来也会一直持续下去。

金正恩多次阐明自己和朝鲜对实现无核化的意志坚定不移，认为发表终战宣言与削弱韩美同盟或驻韩美军撤离半岛毫不相关，对于国际社会提出的质疑予以否定。

郑义溶也在当天介绍访朝成果时表示，金正恩重申对半岛完全无核化的坚定意志，并表示将为此同韩美保持紧密合作。金正恩还在会晤时向郑义溶表示，朝鲜已主动采取无核化措施，期待朝方的“善意之举”能得到善意的回报。

金正恩指出，丰溪里坑道有三分之二崩塌，已永久性地无法进行核试验。东仓里的导弹发动机试验场是朝鲜唯一的试验场，关闭该试验场意味着朝鲜将完全中止远程导弹试验。但国际社会却对朝鲜的这些具有实质性意义的举措吝于肯定。

金正恩表示，期待各方为无核化谈判营造良好条件，“让我觉得做出无核化这一决定是正确的选择”，并希望韩方代为向美方转达消息。