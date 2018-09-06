分析：无核化和板门店宣言将成文金会主题

（早报讯） 韩朝首脑会谈将于本月18日至20日在平壤举行，会谈议题备受各方关注。分析认为，半岛无核化和《板门店宣言》落实方案将成为两大主轴。

据韩联社报道，韩国总统特使团团长、青瓦台国家安全室室长郑义溶6日在访朝结果发布会上表示，预计韩朝领导人将在会谈中盘点《板门店宣言》的落实情况，并确认今后推进方向，还将就半岛持久和平与共同繁荣，尤其是实现半岛无核化的实际方案进行讨论。

分析指，韩方为陷入僵局的朝美无核化谈判找到突破口，缩小朝美之间的意见分歧更是重中之重。终战宣言发表时间、方式和参与国等无核化措施与方案也可能被提上日程。双方还可能就建立互信、离散家属团聚等民间领域交流、防止武装冲突等具体方案进行磋商。

鉴于韩朝已在此前的军事会谈中就挖掘非军事区遗骸、试点互撤非军事区哨所和解除板门店共同警备区内武装等事宜达成一致，预计韩朝领导人届时将就此达成最终协议。

另外，双方领导人还可能谈到改善韩朝关系、半岛新经济版图构想等韩朝经济合作事宜。但在国际社会对朝制裁仍未解除的情况下，韩朝经合仍存不确定性。

文在寅曾在8月15日的光复节讲话中表示，韩朝关系发展不是朝美关系改善的附属品，而是促进半岛无核化的动力，二者互相推动形成良性循环。