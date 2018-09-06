北海道地震：灾后引恐慌的流言四起

（早报讯）日本北海道周四（6日）凌晨发生强烈地震，有人在网上寄语祝福，但也有不少人散播谣言。其中社交网流传札幌全市断水的消息，又有传言指手机打不通，引起恐慌。当局呼吁民众冷静行动，切勿受谣言所惑。

东网报道，札幌市水道局受访时澄清，只有接近震央的清田区和厚别区局部停水，约1万4700户受影响。地震后另有流言指“手机在4小时后打不通”，当地电讯公司也急急否认。

但灾区发生大停电后，不少民众因没法充电而用不到手机。NTT东日本宣布，让灾民免费拨打北海道内约5800部公共电话，包括长途电话。