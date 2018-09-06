新山市区大停电引混乱 现已逐步恢复电力

（早报讯）马来西亚柔佛州新山市区今天下午大停电，影响范围甚广，多家购物商场无法如常营运，交通陷入瘫痪，更有民众受困公寓单位电梯。不过，电供在傍晚6时许逐步恢复。

马来报《每日新闻》报道，国家能源公司（国能）柔州总经理（客户服务）巴德鲁受询时说，事故是因为其中一个供电中心故障所致，但经过抢修后，大部分受影响地区已经恢复电供。

据《东方日报》报道，新山市区是在今午1时左右陆续传出花园住宅区及购物商场大停电的消息，新山消拯局更接获民众受困电梯的来电。

柔佛国际贸易、投资及公用事业行政议员潘伟斯受访时指出，他与向国能工作人员了解情况，获悉是总电力供应机器损坏，才引发此次的市区大停电。“我们会确保电力在今天内恢復，避免造成市民们的困扰。”

另据《中国报》报道，新山关卡移民和检疫中心（即苏丹依斯干达大厦）从下午1时许开始停电至4时左右，但柔佛长堤关卡专案小组主席曾笳恩受询时说，由于关卡有后备电源供应，因此通关处没有受影响，只是关卡大厦部份空间如厕所没有电源，也没有冷气没有供应，但通关一切正常。

不过，有网名在面簿指新山关卡受停电牵连，造成大塞车，使通关者被卡在原地至少半小时，并耗2小时才得以通关。但稍后许多通关者却指关卡有电供，因此不排除关卡或出现短暂停电，但之后已恢复运作。