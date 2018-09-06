日本两大机场关闭 或冲击经济

（早报讯）台风和地震两场天灾导致日本关西机场和北海道新千岁机场关闭停运，有分析师认为，两大机场都是访日外国人频繁出入的空中门户，游客减少及物流停滞或对日本经济造成严重打击。

共同社报道，据法务省统计，2017年从关西机场入境的外国人达到716万人次，仅次于成田机场的764万人次，位列第二。新千岁机场为149万人次，排名第六。呈增加趋势的访日外国人消费热情高涨，对日本的经济增长而言不可或缺。

首相安倍晋三6日就关西机场表示“国内航线将在明天内复航，国际航线准备就绪后也将重启”，但机场所在人工岛和对岸之间的衔接桥因油轮撞击受损，修复仍需时日。

SMBC日兴证券公司估算，假设关西机场关闭至年底，2018年的访日外国人数将减少233万人次，损失约2857亿日元（约35亿元新币）的消费。资深经济分析师宫前耕也表示，关西、新千岁两大机场的关闭“将对日本经济产生巨大影响”。

另一方面，从2017年度各机场的货物吞吐量来看，关西机场达85万吨，仅次于成田、羽田，位列第三。新千岁为21万吨，排名第六。据ANA控股透露，无法运输的货物目前积压在新千岁机场内。

据国土交通省称，新千岁机场6日晚已恢复供电。7日将力争重启国内航线，全面恢复或许还需要时间。