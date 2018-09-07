蓬佩奥：纽时匿名文章不是我写的

（早报讯） 美国国务卿蓬佩奥周四表示，《纽约时报》批评总统特朗普的匿名文章与他无关。文章称，尽管特朗普的领导风格“小气而无效”，但特朗普政府还是取得了一些成就。

蓬佩奥在印度访问期间否认《纽约时报》的文章是他写的。他说：“比任何其他事情更令人悲哀的是，我们的国家出现了这种事情。如果这是文章的目的，令人难过的是有人会做出这样的选择……如果你不能执行指挥官的命令，你只有一个选择，那就是离开。”

蓬佩奥说：“这个人不仅选择留下来，而且还要破坏特朗普总统和本届政府所做的事情。我必须告诉你，我发现在这方面，媒体旨在破坏这届政府的努力非常令人不安。”

一名匿名白宫官员在文章中写道，特朗普最糟糕的冲动经常被他的手下化解。文章还说，“在这个混乱的时代，这可能是一种冷冰冰的安慰”。希望美国人知道“房间里还是有成年人的”。

《纽约时报》称，文章的作者是一名高级政府官员，如果他或她的身份被公开，其工作就会有危险。

特朗普在《纽约时报》周三下午发表匿名文章后，在推特上连续推文进行回应，其中包括要求该报公开作者的姓名以便诉讼。特朗普还在其中一个推文中写了“叛国”（Treason）一字，暗示文章作者和此事的负责人犯下了叛国罪。

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