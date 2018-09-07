（早报讯） 美国国务院和财政部6日分别发表声明，将四名个人和五个实体列入制裁名单，理由是他们协助叙利亚政府进行武器或燃料转让，或向叙利亚政府提供金融或物质支持。

被美国财政部外国资产管理局列入制裁名单的分别是三名叙利亚人、一名黎巴嫩人、一家总部在叙利亚的公司、两家总部在黎巴嫩的公司和两家总部在阿联酋的公司。

根据相关制裁措施，美国将冻结上述被制裁对象在美方司法管辖范围内的财产或收益，并禁止美国个人与实体与之交易往来。

美国国务院的声明说，实施上述制裁表明，美国将继续采取具体、强有力的行动，切断对叙利亚政府及其支持者的物资支持。美国将继续采取一切手段孤立叙利亚政府。

美国财长姆努钦说，叙利亚政府对伊德利卜省采取的行动受到伊朗和俄罗斯的支持，是假借打击恐怖组织“伊斯兰国”而行。他还说，叙利亚政府有与恐怖组织做交易的历史。

伊德利卜省位于叙利亚西北部，由叙反对派武装和极端组织控制，目前叙政府军正在为收复这片地区进行战前准备。

白宫4日曾发表声明说，美国正密切监视伊德利卜省的情况，如果叙利亚政府再次选择使用化学武器，美国及其盟国将“迅速而恰当地作出回应”。

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