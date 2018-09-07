安倍：北海道地震死亡人数升至16人

（早报讯） 日本首相安倍晋三7日在北海道地震相关阁僚会议上透露，地震死亡人数已升至16人，另有26人失联。

札幌市灾害对策本部指，截至昨晚，该市266个避难所内共有6810人在避难。其中，为游客而设的避难所有两处，位于中央区的中岛体育中心及地下步行空间，内有食物及毛巾等物资提供。

市内最少有63个避难所的电力恢复，避难人士可以为手机等用品充电。不过，如果避难人数维持在这个数目，则到了周五（7日）夜晚，避难所将缺少2.5万份粮食以及2.3万支500毫升的瓶装饮用水。故此，札幌市已向超市及便利店要求送来支援物资。

札幌市中心据报有500名来自海外或北海道以外的游客在避难所寄宿，这些游客大多是因为新千岁机场关闭或铁路停运而滞留。

另一方面，北海道电力公司表示，随着各火力发电站陆续恢复运作，直到周五早上6时为止，已有131万户恢复供电，占295万停电用户逾四成。

昨天全日关闭的新千岁机场，估计将于周五早上11时恢复国内线航班升降，取消约100班航班，1.7万名旅客料受影响滞留。北海道新干线预计于中午恢复服务。

札幌市灾害对策本部则指，市内地铁预计下午恢复行驶，但部分路面电车服务因信号问题未能开通。

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