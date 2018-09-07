黑客攻陷英航购票系统 38万付款卡内个人资料外泄

（早报讯） 英国航空公司周四宣布，部分顾客的个人和财务资料被盗，涉及38万张付款卡。英航对事件感到抱歉，强调被盗的数据中没有旅游或护照资料。

据报道，受影响人士包括在8月21日至9月5日期间，通过英航网站和手机程式订购机票的顾客。

英航发表声明说，他们正在调查事件，并指有关盗窃事件已经结束，保安漏洞也已被堵塞，网站和手机程式恢复正常运作，并已就事件报警。

英航也呼吁相信自己的个人和财务资料已被盗的乘客联络相关银行或信用卡供应商。公司承诺，将与个别受影响顾客联络商讨赔偿问题。

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