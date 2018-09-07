厄瓜多尔中部发生6.5级地震

（早报讯） 据厄瓜多尔地球物理研究所报告，位于厄中部的钦博拉索省6日发生6.5级地震，首都基多、第一大城市瓜亚基尔，以及中南部其他城市均有震感。目前尚无人员伤亡或财产损失的报告。

地震发生在当地时间6日21时12分，震中位于钦博拉索省库曼达地区附近，震源深度82.53公里。海军相关部门说，此次地震不会引发海啸。

此次地震仅持续数秒，但由于震感比较强烈，仍引发一定恐慌。基多和瓜亚基尔等地居民纷纷从建筑物内跑到街头躲避。

厄瓜多尔位于环太平洋地震带，境内多火山，地震和火山灾害频发。

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